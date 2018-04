Scheidt ainda estuda mudança de classe Em que classe Robert Scheidt vai competir nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, após três medalhas olímpicas na Laser (duas de ouro e uma de prata)? Ele próprio afirma que ainda não sabe. Terá de estudar sua classe para o futuro, até porque está nessa opção o fato de ter de provar que é um velejador completo, não apenas um especialista na Laser, barco de um só atleta. Quando questionado sobre a sua escolha, após a conquista do bicampeonato olímpico neste domingo, em Atenas, Scheidt disse: "Por que não de Laser?", sob o olhar arregalado de susto do velejador austríaco Andreas Geritzer, que levou todo mundo à risada - o brasileiro é atualmente considerado imbatível na categoria. O técnico Cláudio Bieckark disse que dificilmente Scheidt deixará de velejar na Laser no próximo ano, porque em 2005 o Mundial da classe será em Fortaleza, no Ceará. "Dificilmente ele deixará de participar, pensando no oitavo título da classe, no Brasil", afirmou o treinador. "Depois tem o Pan-Americano de 2007, no Rio, e tão pertinho a Olimpíada...." Scheidt ama a Laser, mas garantiu que não velejará nesta classe nos Jogos Olímpicos de 2008. "Ainda não sei. Laser não será com certeza. Eu preciso dos próximos dois ou três meses para pensar. Não sei ainda dizer em que classe vou velejar nos próximos Jogos. A Laser tem sido muito boa para mim, quer pelos resultados, quer pelo prazer que tenho por velejar nesse barco, mas não posso dar a resposta ainda." Scheidt acha que está pronto para avançar para uma outra classe. Ele até já comprou um barco da Star, a mesma em que veleja Torben Grael. Chegou a fazer algumas regatas, mas antes de iniciar sua preparação para os Jogos de Atenas. Também fez algumas competições de vela oceânica, sem compromisso com resultados, e até correu o Brasileiro de Match Race (barco contra barco). Já tem até um proeiro na Star, Bruno Prada, e pretende fazer algumas regatas nessa categoria no segundo semestre. "Com certeza vou chegar aos Jogos de Pequim em outra classe", afirmou o bicampeão olímpico, mas ainda sem revelar qual.