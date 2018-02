Scheidt anuncia um novo parceiro O velejador brasileiro Roberto Scheidt ganhou um incentivo a mais para a disputa do Sul-Americano de Star, em Buenos Aires, Argentina, entre os dias 3 e 10 de janeiro. O heptacampeão mundial e bicampeão olímpico anunciou hoje a Brasil Telecom como a sua mais nova patrocinadora. Ainda em janeiro, o iatista de 31 anos e 115 títulos na carreira, participa do Match Race de Laser, em Búzios, (de 13 a 16) e do Brasileiro da mesma classe, entre os dias 22 e 29, em Ilhabela.