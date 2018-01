Scheidt assume a liderança do Mundial No terceiro dia de disputa do Mundial da classe Laser, o bicampeão olímpico Robert Scheidt assumiu a liderança do campeonato, que está sendo disputado na raia do Marina Park Hotel, em Fortaleza. Neste sábado, o iatista brasileiro repetiu o desempenho da sexta-feira e venceu as duas regatas do dia, recuperando-se completamente do 17º e do 2º lugares obtidos na quinta. A fase de classificação do Mundial termina neste domingo, com mais duas regatas. Com o descarte previsto no regulamento, Scheidt acumula agora seis pontos perdidos. O francês Jeremie Steyaert, com uma vitória e um terceiro lugar neste sábado, está na segunda posição na classificação geral, com 14. ?Foi um dia importantíssimo?, afirmou Scheidt, que tem 32 anos e busca seu 8º título mundial na classe Laser. ?O que aconteceu na sexta-feira e neste sábado, com minhas quatro vitórias consecutivas, é uma coisa muito especial, rara para um Mundial. Preciso ter os pés no chão porque sei que não será assim até o final do campeonato.?