Scheidt assume a liderança do ranking Robert Scheidt assumiu a liderança do ranking mundial da classe Laser da Federação Internacional de Vela. O iatista brasileiro ultrapassou o australiano Michael Blackburn na lista por ter sido campeão da Semana de Hyères, na França, conquistado em abril. Agora, ele se prepara para tentar ganhar seu 7º título mundial, no campeonato que começa nesta quinta-feira, na Turquia. O ranking mundial do iatismo leva em conta os 7 melhores resultados de cada atleta nos últimos dois anos. Assim, Scheidt soma 4.782 pontos, contra 4.774 de Blackburn. ?Estou muito feliz por voltar a ser o número um?, afirmou o brasileiro, que já ocupou a liderança da lista em 2001 e estava na segunda colocação desde julho de 2003. ?Não tenho como negar que o topo do ranking me motiva ainda mais. Esse ano está sendo brilhante. Venci os seis campeonatos que disputei, inclusive o mais cobiçado até o momento, em Hyères. Agora é pensar no Mundial, o segundo mais importante do ano, atrás somente da Olimpíada?, revelou Scheidt, que já está desde a última segunda-feira na Turquia, fazendo a preparação final para o campeonato.