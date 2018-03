Scheidt assume a liderança na França O velejador Robert Scheidt assumiu nesta quarta-feira a liderança da classe Laser na Semana Olímpica de Vela, em Hyères, na França. Com uma vitória, um segundo e um terceiro lugares no primeiro dia de disputas da Flotilha Ouro, que reúne os 40 barcos mais bem colocados na fase de classificação, Scheidt acumula agora 13 pontos perdidos contra 22 do segundo colocado, o australiano Michael Blackburn, líder do ranking mundial. Ex-líder da Semana, o inglês Paul Goodison teve um sétimo lugar no dia e caiu para quinto, com 36 pontos perdidos.