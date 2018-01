Scheidt assume liderança do Mundial O velejador brasileiro Robert Scheidt venceu as duas regatas disputadas neste domingo, no quarto dia do Campeonato Mundial da Classe Laser, nas raias do Hyannis Yacht Club, em Cape Cod (EUA). Com o descarte da pior atuação (o 15.º lugar, na estréia), o paulista assumiu a liderança do Mundial com apenas 11 pontos perdidos. O australiano Brendan Casey ocupa o segundo lugar, com 20 pontos. A partir desta segunda-feira, apenas os 50 velejadores, dos 131 que iniciaram, mais bem colocados na fase classificatória disputam a etapa final, com mais seis regatas até quarta-feira.