Scheidt assume liderança na Holanda O iatista brasileiro Robert Scheidt, pentacampeão mundial da classe Laser, assumiu a liderança da Semana de Vela de Spa, em Medemblik, Holanda. Scheidt obteve uma vitória, um segundo e um quarto lugares nas regatas desta quinta-feira (com nove pontos). Os britânicos Paul Goodison está em segundo, com 10 pontos, e Edward Wright, em terceiro, com 11 pontos. A Semana de Spa terá nesta sexta-feira mais três regatas.