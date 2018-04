Scheidt busca 8º título brasileiro O velejador Robert Scheidt começa nesta segunda-feira a luta pela conquista de seu oitavo título no Campeonato Brasileiro da Classe Laser, que será disputado em Salvador. ?É meu primeiro torneio do ano e quero ir bem para ganhar mais ânimo para a temporada 2002?, disse o iatista, eleito o melhor do mundo no ano passado. A competição, que também contará com a presença de atletas do exterior, termina no sábado.