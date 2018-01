Scheidt busca 9º título brasileiro O velejador Robert Scheidt, hexacampeão mundial da classe Laser, é atração no Campeonato Brasileiro, a partir desta segunda-feira até sábado no Iate Clube de Santa Catarina, na Praia do Jurerê, em Florianópolis. O paulista tentará seu nono título, mas a prioridade é a classificação para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, em agosto. ?O importante é iniciar bem a luta pela vaga na equipe que vai ao Pan. Quero a terceira medalha de ouro pan-americana?, diz Scheidt.