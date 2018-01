Scheidt busca 9.º título brasileiro O iatista Robert Scheidt está perto de conquistar o nono título do Campeonato Brasileiro da Classe Laser. Faltam quatro regatas para o fim, mas Scheidt, de 29 anos, pode ser campeão amanhã. Hexacampeão mundial e dono de duas medalhas olímpicas, venceu as seis regatas disputadas no Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha, na Praia do Jurerê, em Florianópolis (SC). Após um dia de descanso, o Brasileiro prossegue amanhã, com duas regatas a partir das 13 horas, e termina sábado. O Campeonato Brasileiro integra o calendário de seletivas para definir a equipe brasileira para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, em agosto. Scheidt quer lutar pela terceira medalha de ouro consecutiva - foi campeão nas duas últimas edições do Pan, em Mar del Plata, Argentina (1995), e em Winnipeg, Canadá (1999). No Brasileiro, Scheidt foi ajudado por bons ventos. Eficiente nas largadas e consistente nas regatas abriu 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o argentino Diego Romero. Soma seis pontos perdidos (seis vitórias), contra 14 (quatro segundos lugares e dois terceiros) do argentino, medalha de bronze no Pan de Winnipeg, em 1999, e campeão do Hemisfério Sul de Laser, em 2002, em São Sebastião. A regularidade que obteve dentre os 200 barcos que estão na prova, 85 deles na classe Laser Standard, foi o que agradou Scheidt. Robert admite mudar de estratégia. "Estava competindo para vencer as regatas, mas agora devo administrar a vantagem, pensando no título, e vou ter de marcar o Diego mais de perto."