Scheidt busca título inédito na França Após três dias de treinos na raia de competição, o velejador Robert Scheidt, pentacampeão mundial da classe Laser, inicia nesta terça a luta por mais um título inédito na carreira: o dos Jogos Mundiais da Federação Internacional de Vela (ISAF), em Marselha, na França (para todas as classes do iatismo). O brasileiro disputou duas vezes os Jogos, realizados de quatro em quatro anos. Em La Rochelle, na França, em 1994, Scheidt foi segundo. Em 1998, em Dubai, nos Emirados Árabes, terminou em sexto. Scheidt é líder do ranking e pentacampeão Mundial, mas na classe Laser. Além do rival Paul Goodison (ING), os outros 14 iatistas mais bem colocados no ranking estarão no torneio. ?O nível técnico será superforte?, afirma.