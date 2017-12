Scheidt busca tricampeonato de Kiel O iatista brasileiro Robert Scheidt embarca amanhã para a Alemanha, onde estará buscando o tricampeonato na tradicional Semana de Vela de Kiel, entre os dias 20 e 24. Mais do que a busca deste título, Robert quer finalizar os treinamentos para o Mundial Laser da Irlanda, o principal objetivo da temporada. "Poderei aprimorar a técnica em um evento forte, com a presença dos melhores do mundo", observa o tetracampeão mundial e campeão olímpico em Atlanta (1996) e prata em Sydney (2000). O sistema de disputa em Kiel prevê 15 regatas, dois descartes e pontuação tradicional: o primeiro soma um ponto, o segundo dois. "A inovação foi feita apenas em Spa, que parecia com a Fórmula 1, por pontos ganhos."