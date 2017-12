Scheidt começa bem em São Sebastião No primeiro dia do Campeonato Centro-Sul-Americano da Classe Laser, em São Sebastião, o velejador Robert Scheidt venceu duas de três regatas, assumindo a liderança da competição, com quatro pontos perdidos. Nesta quinta-feira, serão realizadas mais três regatas. ?Acho que foi um ótimo começo, porque velejei em condições bem diferentes daquelas que encontrei em Búzios. Tivemos ventos variando entre 10 e 12 nós, sempre muito inconstantes?, disse Scheidt. A competição é seletiva para o Mundial da classe Laser que acontece em maio, na Turquia. Scheidt já tem vaga, devido aos títulos do Sudeste Brasileiro e do Brasileiro.