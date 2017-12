Scheidt começa bem luta por 10º título Robert Scheidt começou bem a luta pelo decacampeonato brasileiro da Classe Laser. Hoje, em Búzios, ele venceu as duas primeiras regatas e lidera a competição com dois pontos perdidos. "Velejei de uma forma consistente, acertei a largada e venci as duas regatas praticamente de ponta a ponta." Em segundo está o espanhol Luis Martinez Doreste, com cinco pontos.