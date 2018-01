Scheidt começa bem na Regatas Dieira Robert Scheidt não poderia ter começado melhor sua participação na Regatas Diera, em Portugal, última competição preparatória para o Mundial da classe Laser, no fim do mês, na Irlanda. Hoje, o iatista terminou em primeiro lugar. Em busca do tricampeonato do torneio, Scheidt ficou muito satisfeito com sua performance. "Tive um bom começo apesar de o dia não ter sido fácil por causa dos ventos." Amanhã serão realizadas três regatas e domingo, último dia, duas.