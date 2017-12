Scheidt começa mal Pré-Olímpico de Atenas O iatista brasileiro Robert Scheidt começou mal a disputa da Semana Pré-Olímpica de Atenas. No primeiro dia de provas, nesta quarta-feira, ele conseguiu um 15º e um 4º lugares nas duas regatas da classe Laser realizadas. Já garantido nos Jogos de 2004, o iatista brasileiro esta usando esta competição para conhecer melhor a raia que será usada na Olimpíada. ?Foi um dia muito difícil. Velejei com ventos variando entre 10 e 15 nós, larguei bem na primeira regata, mas depois errei bastante e não passei da 15ª colocação. Velejei bem melhor na segunda prova do dia e o quarto lugar ficou de bom tamanho?, disse Scheidt, tricampeão pan-americano e hexa mundial da Laser. Com os resultados do dia, Scheidt tem 19 pontos perdidos e está em 9º lugar na classificação geral. O líder é o sueco Daniel Birgmark, atual campeão da Semana Pré-Olímpica de Atenas, com 9 ponto perdidos. As duas próximas regatas acontecem na sexta-feira.