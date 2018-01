Scheidt comemora novo patrocínio A carreira na vela é muito sólida e os resultados não deixam dúvida. Robert Scheidt, de 28 anos, é o único pentacampeão mundial do Brasil em uma modalidade individual, tem duas medalhas olímpicas, dois ouros pan-americanos e inúmeros títulos internacionais, especialmente no circuito europeu. Mas o seu caso com a vela é de paixão e Robert planeja seguir velejando, na Classe Laser, até os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, "e depois, para sempre, até a saúde deixar" em outras classes. A motivação veio com o quinto título mundial, em agosto, em Cork, na Irlanda. Mas na quarta-feira assegurou a "tranqüilidade" que faltava para sonhar com outro pódio olímpico e uma carreira bem longa. Robert assinou contrato de patrocínio com a BrasilPrev, bom o suficiente para mantê-lo competindo entre os melhores do mundo. Leia mais no O Estado de S. Paulo