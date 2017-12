Scheidt comprova supremacia na Laser Há menos de um mês, na Semana Olímpica Francesa, em Hyères, Robert Scheidt recebeu uma homenagem do site oficial da competição: "Scheidt provou mais uma vez que Pelé não é o único rei brasileiro." Nesta quarta-feira, justificou a frase ao conquistar o 7º título mundial da classe Laser. Em 22 anos de carreira, Scheidt tem 107 títulos, 92 na classe Laser. Com regularidade incrível, além da Semana Francesa e do Mundial da Turquia, ainda conquistou outros cinco títulos este ano: Campeonato Brasileiro, Sudeste Brasileiro, Centro-Sul-Americano, Cricket Match Race e Pré-Olímpica de Búzios. O sétimo título mundial dá mais confiança - mas também o peso do favoritismo - para a disputa da medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, em agosto. Depois de se tornar campeão olímpico em Atlanta/1996, o brasileiro foi vice em Sydney/2000. No ano passado, Scheidt viu o hepta escapar por apenas um ponto - o Mundial foi vencido pelo português Gustavo Lima, em Cádiz, na Espanha. Para Lars Grael, também velejador e secretário da Juventude, Esporte e Laser do Estado de São Paulo, não é só a vela, mas todo o esporte nacional que deve comemorar essa façanha de Scheidt. "Com essa medalha inédita, Robert coloca definitivamente seu nome na lista dos grandes heróis nacionais do esporte. E para nós, velejadores, é um orgulho poder compartilhar o mar a seu lado." Outro brasileiro que comemorou muito foi o velejador Alan Adler, prata na classe J24 nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos/2003. "É uma vitória fantástica. O Robert desenvolveu uma velocidade no barco Laser que poucos conseguiram na história."