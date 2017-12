Scheidt conquista 5º título mundial O velejador Robert Schedit conquistou nesta quarta-feira, em Cork, na Irlanda, o seu quinto título mundial na classe laser e atingiu uma marca inédita no esporte brasileiro. Se transformou no primeiro atleta do país a ganhar cinco títulos mundiais em um esporte individual. Com um desempenho irretocável na competição, Scheidt venceu sete das 11 regatas do circuito. Nesta quarta, ele garantiu a inédita conquista ao vencer a última prova do dia e obter um 13º lugar na primeira regata da fase final. Medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, em 96 e vice-campeão em Sydney no ano passado, Scheidt venceu o primeiro mundial em 95, em Tenerife, na Espanha. No ano seguinte conquistou o bi na Cidade do Cabo, África do Sul. Em 97 voltou a ganhar; desta vez em Algarrobo, no Chile e, por fim, foi o vencedor do Mundial realizado em Cancún, no México no ano passado. O brasileiro se transformou ainda o primeiro pentacampeão na história da classe laser no mundo. ?Agora estou com a mão cheia de títulos?, brincava ele hoje, logo depois do final da prova, mostrando a mão aberta, numa referência aos cinco títulos. Scheidt disse estar muito satisfeito com o resultado, mas muito mais, com a forma como ele foi conquistado. ?Foi um campeonato muito duro e ter liderado desde o início me colocou muita pressão. Felizmente, eu soube controlar tudo e andei bem em todas as regatas, mesmo naquelas onde peguei ventos fracos, que não são minha especialidade.?, afirmou. Segundo ele, o bom desempenho mesmo sob vento fraco, é resultado de uma preparação bem feita, realizada em Portugal. ?Lá eu também peguei vento fraco e enfrentei situações semelhantes às da Irlanda?, explicou. Nem bem iniciou a comemoração pela conquista inédita, Scheidt começa a pensar nos Jogos Olímpicos de Atenas, quando vai em busca de sua segunda medalha de ouro. ?Esse resultado me dá motivação para continuar e pensar com mais força ainda nas Olimpíadas. Se continuar com boas performances, tenho certeza que vou brigar por mais uma medalha de ouro em Atenas?, disse. Nascido em São Paulo, em abril de 73, Scheidt começou no iatismo aos 9 anos por influência do pai, que o levava para velejar na represa de Guarapiranga, na Capital, ou em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Entre outros títulos, Scheidt foi pentacampeão sul-americano (92/93/94/97/2000); bicampeão pan-americano (95/99), tetracampeão pré-olímpico (95/96/97/98) e bicampeão da Semana de Kiel, na Alemanha (99/2000).