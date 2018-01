Scheidt conquista Europa Cup na Laser O iatista Robert Scheidt voltou à sua rotina de títulos na Classe Laser, ao conquistar, hoje, a Europa Cup, em Muiden, Holanda, superando os ingleses Paul Goodison e Edward Wright, em uma flotilha de 100 barcos. Scheidt havia sido vice-campeão na prova de Hyères, na França, há duas semanas. Este foi o primeiro título internacional do brasileiro este ano. A Europa Cup serviu de preparação para a Semana de Spa, de quarta-feira a domingo, em Medemblik, na Holanda. Hoje, com ventos médios, a disputa foi acirrada nas três últimas regatas. Scheidt foi punido, no sábado, por causa de uma largada ?escapada?, e chegou ao último dia de competição empatado em pontos com o inglês e rival Goodison. Scheidt venceu uma regata, foi terceiro na segunda e segundo na terceira. O inglês foi primeiro - velejando em uma flotilha diferente da do brasileiro -, quinto e, na última, foi punido, por também ter ?escapado? na largada. O pentacampeão mundial Scheidt, que sempre teve em Ben Ainslie, um inglês que agora está velejando na Classe Finn, o seu maior rival, observou que a Inglaterra mostra, com os novos talentos na Laser que tem uma federação competente na formação de novos valores. "Estão preparando os substitutos do atual campeão olímpico Ainslie." Scheidt tirou a medalha de ouro de Ainslie nos Jogos de Atlanta, em 1996, mas na Olimpíada de Sydney, em 2000, levou o troco ao cair em uma ?armadilha? na regata decisiva e ficar com a prata.