Scheidt conquista o 10º título brasileiro O iatista Robert Scheidt vai, a cada competição, aumentando a sua coleção de troféus. Dessa vez, ele conquistou o 10º título brasileiro da classe Laser, ao ficar em segundo lugar na primeira regata deste sábado no Iate Clube de Armação em Búzios - depois, não participou da segunda. ?Foi o campeonato dos meus sonhos porque deu tudo certo. Velejei sempre com muita velocidade e tomei as decisões certas nos momentos certos?, afirmou Scheidt, que já tinha sido campeão brasileiro em 92, 94, 95, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2003. Para completar a festa, ele superou mais uma vez o português Gustavo Lima, que lhe tirou o título mundial de 2003 por apenas 1 ponto. Neste ano, Scheidt venceu as três competições que disputou: foi campeão também do Campeonato Sudeste Brasileiro e do Cricket Match Race, superando Gustavo Lima nas duas oportunidades. E, dessa vez em Búzios, ganhou 7 das 8 regatas que velejou para ficar com o título brasileiro. Agora, o hexacampeão mundial e duas vezes medalhista olímpico (ouro em Atlanta e prata em Sydney) irá disputar o Campeonato Sul-Americana da Laser, na próxima semana, em São Sebastião. E depois, volta para Búzios em março, quando acontece o Pré-Olímpico, competição em que Scheidt terá que confirmar sua vaga nos Jogos de Atenas.