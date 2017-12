Scheidt conquista o 100º título da carreira O velejador brasileiro Robert Scheidt estabeleceu nesta quinta-feira mais uma marca histórica a uma carreira repleta de sucesso. Com o quinto lugar obtido na última regata, ele venceu a semana Pré-Olímpica de Atenas e chegou ao 100º título na carreira. Com 49 pontos perdidos, Scheidt ultrapassou o sueco Daniel Birgmark na classificação geral - com dois pontos a menos que o adversário, que foi oitavo colocado na prova decisiva. O croata Mate Arapov chegou em sétimo e terminou o campeonato na terceira posição, com 56 pontos perdidos. ?Foi uma das finais mais emocionantes da minha carreira, atrás somente da decisão em Atlanta/96. A regata decisiva foi muito excitante, com o Birgmark praticamente o tempo todo na minha frente. Mas no final deu tudo certo, pois consegui ultrapassá-lo a poucos metros da final?, contou o brasileiro. Robert Scheidt é o primeiro e único brasileiro a acumular seis títulos mundiais de uma modalidade olímpica e um dos poucos atletas do país a ter no currículo duas medalhas olímpicas - em Atlanta/1996 e em Sydney/2000. A regata desta quinta-feira foi vencida pelo polonês Maciej Grabowski, que terminou a Pré-Olímpica apenas na nona posição. Nas 11 regatas que disputou, Robert Scheidt obteve duas vitórias, dois segundos, um terceiro, um quarto, dois quintos, um 11º e um 15º lugares, além do descarte da 24ª colocação em uma das regatas. Na edição do ano passado da Pré-Olímpica, o brasileiro foi 12º colocado, enquanto Birgmark ficou com o título. ?Eu sempre disse que o 100º título da minha carreira não podia ser conquistado em uma competição qualquer. E conquistá-lo aqui em Atenas, na mesma raia onde serão disputadas as regatas da Olimpíada de 2004, é sensacional?, comemorou Scheidt, de 30 anos, atual segundo colocado do ranking da Federação Internacional de Vela (ISAF).