Scheidt conquista o hexa mundial O velejador brasileiro Robert Scheidt entrou para a história do esporte brasileiro ao conquistar o hexacampeonato mundial da classe Laser nesta quarta-feira na raia do Hyannis Yacht Club, em Cape Cod, Estados Unidos. O título do torneio foi assegurado por antecipação com a segunda colocação obtida na primeira regata do dia. Ele somou 25 pontos perdidos e nem precisou disputar a última regata da competição, que ainda está em andamento. Robert é o primeiro brasileiro hexacampeão mundial em esportes olímpicos. Esta foi a terceira conquista seguida do título mundial (2000, 2001 e 2002). Antes, o brasileiro já havia ganho os torneios de 1995, 1996 e 1997. Campeão olímpico em Atlanta, em 1996, e medalha de prata em Sydney, em 2000, ele vai tentar a terceira medalha olímpica em Atenas, em 2004.