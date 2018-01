Scheidt conquista Sudoeste Brasileiro O velejador Robert Scheidt, hexacampeão mundial, conquistou hoje o tetracampeonato do Sudeste Brasileiro da classe Laser, disputado no Iate Clube Armação, em Búzios, na região dos lagos. No último dia de competição, Scheidt venceu duas regatas, terminando com apenas 10 pontos perdidos. Além do título, o brasileiro deu o troco no português Gustavo Lima, que o havia derrotado no Mundial de Cadiz, em 2003, por apenas um ponto. O rival foi o vice-campeão. "Foi uma conquista convincente. Velejei não só contra o Gustavo, mas também com o espanhol Luis Martinez Doreste, quarto colocado em Cadiz", disse Scheidt, que também venceu a competição em 1992, 1995 e 1999. O título conquistado hoje foi o de número 101 na carreira do velejador. Em agosto, ele vai tentar sua terceira medalha olímpica, em Atenas. Das oito regatas disputadas em Búzios, Scheidt venceu cinco, ficou em segundo uma vez, uma em terceiro e uma em sétimo, resultado descartado de acordo com o regulamento. "Consegui largar bem na maioria das vezes e isso foi decisivo para que eu obtivesse as vitórias", disse o velejador. A conquista de hoje deixou Scheidt feliz porque, segundo ele, terá mais confiança para as demais competições ao longo do ano. "Foi um ótimo começo. Voltar a vencer na classe laser me deixa bastante motivado." Neste fim de semana, Scheidt volta a enfrentar Gustavo Lima, agora pela Cricket Match Race, também em Búzios.