Scheidt conquista título em Búzios O hexacampeão mundial Robert Scheidt conquistou neste domingo o título da Cricket Match Race de Laser, disputada em Búzios. Na final, ele derrotou o também brasileiro André Streppel, o Bizu, por 2 a 0, em uma série melhor-de-três. "Estou satisfeito por ter feito um campeonato muito regular. Fiquei afiado em match race", brincou Scheidt. A competição tem por característica a realização de regatas em disputas homem a homem. "Como aconteceu no sábado, os ventos fortes de quase 30 nós atrapalharam muito e na primeira regata da final, sofri um pouco, pois o Streppel montou a primeira bóia na frente. Na segunda, larguei melhor e, mesmo tendo que pagar uma penalidade, fechei a disputa por 2 a 0", explicou o campeão. Após vencer Streppel, Scheidt aceitou o desafio do atual campeão mundial, Gustavo Lima, e voltou para a água. Mas o cansaço impediu um bom desempenho do brasileiro, que foi derrotado pelo português - Gustavo Lima tinha sido eliminado na fase classificatória e não prosseguiu na disputa do Match Race. O sueco Fredrik Lassenius foi o terceiro colocado da prova, seguido pelo espanhol Mariano Sarmiento. A próxima competição de Scheidt será o Campeonato Brasileiro de Laser, de 30 de janeiro a 7 de fevereiro. O velejador já prevê problemas, porque o nível técnico nacional melhorou bastante nos últimos anos. "O evento terá ótimos velejadores, mas vou com tudo em busca de meu 10º título brasileiro", assegurou.