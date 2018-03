Scheidt conquista título inédito na França Robert Scheidt aumentou ainda mais a sua coleção de títulos, dessa vez com um conquista inédita. Nesta sexta-feira, o iatista brasileiro foi campeão pela primeira vez da Semana Olímpica Francesa, na cidade de Hyères, com um 4º lugar e uma vitória nas duas últimas regatas da prova na classe Laser. Hexacampeão mundial e dono de duas medalhas olímpicas (ouro em Atlanta/1996 e prata em Sydney/2000), Scheidt mantém uma incrível invencibilidade em 2004. Disputou 6 campeonatos até agora e venceu todos. Bom sinal para o seu próximo desafio, o Campeonato Mundial da Turquia, de 10 a 19 de maio. ?Finalmente consegui fechar o Grand Slam da Vela, que reúne as Semanas de Spa, na Holanda, de Kiel, na Alemanha, e de Hyères, na França?, afirmou Scheidt, que já soma 106 títulos conquistados em 22 anos de carreira. ?Os seis títulos de 2004 me dão muita moral porque comprovam que estou na melhor fase da minha carreira tanto física quanto tecnicamente. Na Turquia vou brigar novamente contra os adversários de Hyères e também com os suecos, que ficaram fora da competição francesa?, revelou o iatista, agora já em busca do heptacampeonato mundial.