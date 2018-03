Scheidt de olho no 6º título mundial Se tivesse contado todo o tempo que já perdeu em dias de calmaria, à espera do vento, o iatista Robert Scheidt acha que daria mais de ?um ano de vida?. Essa medida de tempo estranha só poderia ser referência de um velejador com a experiência de quase uma centena de títulos, incluindo duas medalhas olímpicas, o pentacampeonato mundial da classe Laser e a posição de número 1 no ranking mundial. Scheidt chegou de Marselha, na França, com o título inédito de campeão da Laser nos Jogos Mundiais da Federação Internacional de Vela (Isaf), realizados a cada quatro anos. Em 1994, em La Rochelle, foi vice-campeão. Em 1998, em Dubai, terminou em sexto. Nesta sexta-feira, Scheidt assegurou que ainda não enjoou de esperar pelo vento ? em Marselha, duas regatas foram canceladas por uma calmaria tão longa que ?acabou o papo entre os velejadores?. Aos 29 anos, o brasileiro segue ?muito motivado? ? pretende brigar pelo hexacampeonato mundial na solitária classe Laser, de 9 a 18 de setembro, em Cape Cod, Massachussets (EUA). E tem a certeza de que continuará na Laser até a Olimpíada de Atenas, em 2004. Mas também planeja comprar um barco da Star ainda este ano ? ?uma classe glamourosa e vitrine para grandes competições? ? para competir após 2004. ?Estou em um ano muito bom e ainda não cheguei a 100% da forma. Vou acelerar o ritmo de preparação. Antes do Mundial, vou ao Pré-Olímpico de Atenas, em agosto, para conhecer a raia olímpica.? Dosar bem a temporada, escolhendo as provas importantes do calendário, é o segredo de Scheidt para manter-se motivado. O brasileiro tem a pressão de ser referência em uma classe com 10 a 12 iatistas muito bons, a maioria jovens candidatos aos títulos das provas mais importantes. Mas a regularidade com que venceu os Jogos Mundiais, superando falta de vento, punições e a pequena diferença de pontos para os concorrentes, mostra a maturidade que adquiriu em muitas finais e disputas de título.