Scheidt: de olho no "inimigo" O iatista Robert Scheidt está de ?olho no inimigo?, o inglês Ben Ainslie, seu maior adversário na disputa de duas medalhas de ouro olímpicas na classe Laser. Nos Jogos de Atlanta, em 1996, o brasileiro levou a melhor, após induzir o rival a queimar a largada. Na Olimpíada de Sydney, quatro anos depois, foi a vez de o inglês dar o troco e envolver Scheidt em uma marcação barco a barco, que deixou o brasileiro com a 22ª posição na prova e a medalha de prata. Leia mais no Estadão