Scheidt descarta tetra na Holanda O sonhado tetracampeonato do iatista Robert Scheidt (Bingo Augusta/Varig) na Semana de Vela de Spa, que termina neste domingo em Medenblik, na Holanda, está cada vez mais longe. Pelo menos é com essa expectativa que o brasileiro ficou depois de mais um dia de competição. Robert não foi bem neste sábado nas três regatas que disputou e tirou um 12º, um 2º e um sexto lugares. Agora, o iatista aparece em terceiro lugar na classificação geral com 135 pontos. "No domingo só vamos ter uma regata e a etapa será decisiva. Para ser bem realista, devo brigar pelo segundo ou terceiro lugar e mesmo assim preciso me cuidar porque o quarto colocado, o britânico Paul Goodison, vem logo atrás, em quarto, com 133 pontos. A diferença está muito pequena", analisou Robert Scheidt, medalha de ouro na olimpíada de Atlanta (96) e prata nos Jogos da Austrália, no ano passado. Ventos fracos e instáveis marcaram as regatas deste sábado, penúltimo dia da Semana de Vela de Spa. Mas a competição chega ao final com uma disputa acirrada. Na liderança está o sueco Daniel Birgmark, com 149 pontos. Em segundo aparece o norueguês Peer Moberg, com 143 pontos, seguido por Robert.