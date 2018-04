Scheidt disputa classe Star no Rio Robert Scheidt e Bruno Prada disputam pela classe Star, de sexta a domingo, a 17ª edição da Semana de Vela do Rio, no Iate Clube. Estão programadas duas regatas por dia. Os dois velejadores buscam classificação para o Mundial de Star, em Santos (de 9 a 12 de outubro), mas, para Scheidt, seis vezes campeão mundial e bicampeão olímpico da Laser, é mair uma chance para aprender.