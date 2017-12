Scheidt disputa Paulista de Vela Robert Scheidt disputa, neste domingo, o Campeonato Paulista de Vela Oceânica ? será o timoneiro do barco Odoyá, comandado por George Ehrenberger. O Paulista serve de preparação para a disputa de outro torneio oceânico, a Semana de Vela de Ilhabela, em julho. O velejador paulista, pentacampeão mundial e líder do ranking na classe Laser, segue para a França no fim do mês. Scheidt disputará as provas da Laser no Mundial da Federação Internacional de Vela, que reunirá todas as classes.