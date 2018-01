Scheidt disputa provas do Cone Sul O iatista Robert Scheidt vai disputar sexta-feira duas regatas do Circuito Cone Sul, em Porto Alegre-RS, com o barco ESPN Brasil, vencedor do Campeonato Brasileiro de Vela Oceânica, realizado em março. A tripulação será composta por paulistas e gaúchos. Scheidt, pentacampeão mundial da Classe Laser, foi indicado esta semana pela Federação Internacional de Vela (Isaf) ao título de melhor velejador do mundo no ano de 2001. O brasileiro vai concorrer com outros seis velejadores.