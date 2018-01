Scheidt disputa Semana de Vela em SP O velejador Robert Scheidt participa, a partir deste sábado, da terceira edição da Semana Internacional de Vela do Yacht Club de Santo Amaro, na represa de Guarapiranga, em São Paulo. Ele irá competir ao lado do timoneiro Bruno Prada, na classe Star. A competição segue até terça-feira, com três regatas programadas por dia. "Será um ótima oportunidade para conhecermos melhor o barco e ganhar ritmo e entrosamento, uma vez que não velejo com o Bruno na Star desde maio do ano passado", disse Scheidt, que já está pensando na Laser para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto.