Scheidt disputará Regata Santos-Rio O iatista pentacampeão mundial da Classe Laser e medalha de prata na Olimpíada de Sydney (2000), Robert Scheidt, vai disputar a 51ª Regata Santos-Rio de Vela Oceânica, nesta sexta-feira, a bordo do catamarã Adrenalina Pura. Lars Grael também confirmou presença e vai comandar o Magia III. Ao todo, serão 50 barcos que deverão percorrer 320 quilômetros até a Baía de Guanabara, no Rio. O maior desafio dos iatistas, no entanto, será quebrar o recorde de 21h25min5s estabelecido por Torben Grael em 1995.