Scheidt e Bruno Prada ficam em quarto lugar na Holanda

Os brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada ficaram em quarto lugar na Delta Lloyd Regatta, a antiga Holland Regatta, que terminou neste domingo, em Medemblik, na Holanda. A vitória da competição da classe Star do iatismo ficou com a dupla suíça Flávio Marazzi e Enrico de Maria. "Foi uma competição muito difícil, mas importante em nosso treinamento para a Olimpíada", disse Scheidt, lembrando que tinham 11 duplas olímpicas entre as 23 participantes da competição holandesa. "Tivemos uma boa oportunidade de testar o novo barco.