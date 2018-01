Scheidt é campeão mundial pela 8ª vez O iatista brasileiro Robert Scheidt confirmou nesta quarta-feira seu favoritismo e sagrou-se, em Fortaleza, campeão mundial da classe Laser pela oitava vez na carreira. O bicampeão olímpico só precisava de um 23º lugar em uma das duas regatas do último dia de disputa, mas terminou a primeira prova na segunda posição. É o seu 123º título da carreira (iniciada em 1990) e o 102º na Laser. O Mundial da classe Laser começou no dia 22 de setembro, na praia de Iracema, em Fortaleza, com 137 velejadores de 38 países. Durante a disputa, Scheidt venceu 8 regatas, ficou na segunda colocação em outras 3 e ainda teve um 3º e um 17º lugares, dois resultados descartados por ele na classificação geral do campeonato. ?Estou muito feliz por esta conquista?, disse o iatista de 32 anos. Esse foi o 14º Mundial da classe Laser disputado por Scheidt, que venceu, fora este em Fortaleza, em Tenerife (Espanha/95), Cidade do Cabo (África do Sul/96), Algarrobo (Chile/97), Cancún (México/00), Cork (Irlanda/01), Cape Cod (EUA/02) e Bodrum (Turquia/04). Além disso, ele foi vice-campeão em Melbourne (Austrália/99) e Cadiz (Espanha/03). Scheidt também é dono de três medalhas olímpicas. Ele foi ouro duas vezes, em Atlanta/1996 e Atenas/2004, e ainda levou prata nos Jogos de Sydney, em 2000. ?Tive muitos momentos especiais na minha carreira e esse é um deles. O título mundial no Brasil sempre foi um sonho. Desde que a competição foi confirmada, coloquei na cabeça que gostaria muito de ganhar?, revelou o campeão.