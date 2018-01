Scheidt é destaque da Pré-Olímpica Vencedor do Sul-Americano há duas semanas, no Uruguai, Robert Scheidt inicia neste sábado, às 13 horas, no Iate Clube de Santos, a disputa da Semana Pré-Olímpica de Vela. O evento termina terça-feira. Scheidt prepara-se para o Mundial da Classe Laser, de 30 de julho a 8 de agosto, em Cork, na Irlanda. O objetivo do iatista é ficar em Santos entre os dois primeiros da equipe olímpica para, então, receber ajuda de custo na disputa das semanas de Spa e Kiel.