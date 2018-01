Scheidt e Gustavo Lima fazem novo duelo O hexacampeão Mundial, Robert Scheidt, e o atual número um do mundo, Gustavo Lima, voltam a se enfrentar amanhã, durante o Cricket Match Race de Laser, em Búzios, na região dos Lagos. Na quarta-feira, o brasileiro ficou com o título do Campeonato Sudeste Brasileiro da categoria, deixando o português em segundo, na primeira competição que reuniu os dois, após a disputa do Mundial no ano passado. "O formato match race é muito competitivo e facilita o entendimento do esporte para o grande público. Disputando uma regata mano a mano fica fácil identificar quem está vencendo", disse Scheidt. No total, 12 velejadores foram divididos em dois grupos e se enfrentarão dentro de suas chaves, em regatas homem a homem, no chamado sistema round robin, amanhã e sábado. Os dois primeiros de cada grupo se classificam à semifinal, quando se confrontam em cruzamento olímpico (1º x 2º). Os vencedores decidirão o título no domingo. Além de Scheidt e Lima, o espanhol Luiz Martinez, quarto colocado no Mundial, e o sueco Fredrik Lassenius, vice-campeão da regata Pré-Olímpica de Atenas. "Seria emocionante fazer uma final contra o Gustavo. Aliás, estou curtindo muito a possibilidade da revanche do Mundial nos três eventos, Sudeste, Cricket Match Race e Campeonato Brasileiro, que acontecerá na seqüência", afirmou o hexacampeão. "O fato de estar em águas brasileiras não me privilegia mas, como no futebol, sempre é bom jogar em casa".