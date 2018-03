Scheidt é hexa da Europa Cup de Laser O velejador Robert Scheidt conseguiu neste domingo o hexacampeonato da Europa Cup de Laser, disputada em Hoorn, na Holanda. O bicampeão olímpico e hepta mundial venceu a primeira regata do dia, foi segundo na outra e terminou a competição, a primeira no exterior desde os Jogos de Atenas, com 10 pontos perdidos após dois descartes. O vice ficou com o esloveno Vasilij Zbogar, com 12 pontos perdidos. ?Estou bastante contente com mais essa conquista. Valeu a pena ter participado da Europa Cup porque consegui ritmo de regata e agora sigo mais animado e confiante para a Semana de Spa?, disse Scheidt, por telefone, pouco após a cerimônia de premiação em Hoorn. Patrocinado por Banco do Brasil, Brasil Telecom, Medley Genéricos e Varig e porta-voz da Volvo Ocean Race no país, Scheidt disputou oito regatas na Europa Cup. Venceu três, teve dois segundos e um terceiro lugares. Descartou uma terceira e uma sexta posições. Antes, o terceiro colocado do ranking de Laser da Federação Internacional de Vela (ISAF) conquistou a Europa Cup em 1993, em Warnemünde, na Alemanha, e em 1998, 2000, 2001 e 2002 em Müiden, na Holanda. Scheidt segue ainda neste neste domingo para Medemblik, onde já na quarta-feira começa a Semana de Spa, uma espécie de Grand Slam da vela. A Europa Cup foi a terceira competição de Robert Scheidt na classe Laser em 2005. Em janeiro, ele foi bicampeão do Suunto Match Race, em Búzios, e levantou o troféu do Campeonato Brasileiro pela 11ª vez em Ilhabela. Em 23 anos de carreira, o melhor velejador do mundo em 2001 e 2004 acumula agora 119 títulos, sendo 98 na Laser.