Scheidt e Lars revelam estratégia para o Mundial de Star Adversários no Mundial de Star, que começará a ser disputado oficialmente no sábado, no Rio de Janeiro, os brasileiros Robert Scheidt e Lars Grael terão estratégias semelhantes na competição. Os dois velejadores, que apostam em uma disputa equilibrada, acreditam que a regularidade de resultados nas regatas será fundamental na luta pelo título.