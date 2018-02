Scheidt e Parada lideram no YCSA Os velejadores Robert Scheidt e Bruno Parada chegaram em segundo na única regata da classe Star realizada nesta segunda-feira, na represa de Guarapiranga, penúltimo dia da 3ª Semana Internacional de Vela do Yacht Club de Santo Amaro (YCSA), mas ainda lideram o torneio. Alessandro Pascolatto e Ronald Seifert, os vencedores do dia, estão em 3º na classificação geral.