Scheidt é pentacampeão da Semana de Spa Robert Scheidt conquistou neste sábado, por antecipação, o pentacampeonato da Semana de Spa, em Medemblik, na Holanda. A falta de ventos impediu a realização das três regatas previstas para o dia. Com 12 pontos perdidos, o iatista brasileiro não poderá mais ser alcançado, mesmo que não participe da última prova, no domingo. Agora, ele retorna ao Brasil para participar do Match Race Brasil, competição de vela oceânica em Búzios, a partir de sexta-feira.