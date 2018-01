Scheidt é pentacampeão sul-americano O iatista brasileiro Robert Scheidt contou com a sorte e com sua experiência para conquistar neste domingo o pentacampeonato sul-americano da Classe Laser, em Punta Del Este, no Uruguai. Depois de um duelo acirrado com o argentinno Diego Romero, Scheidt, que precisava de uma combinação de resultados na última regata para chegar ao título, largou melhor e ganhou pela quinta vez o torneio. O iatista chega ao Brasil nesta segunda-feira e já inicia os preparativos para a Semana Pré-Olímpica de Vela, em Santos, de 27 de abril a 2 de maio. Na agenda do campeão ainda tem três torneios do circuito europeu - Campeonato Holandês, de 18 a 20 de maio, Semana de Spa, de 23 a 27 de maio e Semana de Kiel, na Alemanha, de 20 a 24 de junho. Logo após a disputa das competições, Scheidt viaja para a Irlanda, onde participa do Mundial, na cidade de Corc, de 30 de julho a 8 de agosto.