Scheidt e Prada conquistam o Sul-Americano de Star no Rio O bicampeão olímpico e octacampeão mundial Robert Scheidt começou a mostrar seu potencial na classe Star, à qual vai se dedicar em 2006 e conquistou ao lado do proeiro Bruno Prada o título sul-americano da categoria. Ao ficar com o terceiro lugar na primeira regata desta quinta-feira, a dupla assegurou com uma etapa de antecipação o título da competição, que está sendo disputada na Baía de Guanabara, no Rio. Na última regata, conseguiram outro terceiro lugar. A dupla acumulou 17 pontos perdidos, contra 21 de Alan Adler e Ronaldo Seifert e 32 de John Albert King e Luiz Carlos Simão. No total, 26 barcos disputaram o Sul-Americano, e, segundo o multicampeão, o título dará mais motivação para disputar o restante da temporada. ?Tivemos uma média muito boa, com manobras acertadas na maioria das vezes. Velejar no Rio de Janeiro é complicado por causa da força da correnteza, mas conseguimos um ótimo desempenho?, disse Prada. De 5 a 10 de março a dupla competirá em Miami.