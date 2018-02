Scheidt e Prada disputam Pré-Olímpica Robert Scheidt e Bruno Prada disputam a partir desta sexta-feira, no Iate Clube do Rio, a Pré-Olímpica de Vela, uma das seletivas para a seleção olímpica permanente. ?Será uma oportunidade de velejar contra os principais nomes da classe. Além do Torben Grael, vamos encarar Lars Grael, Alan Adler e Peter Ficker, entre outros?, conta Scheidt.