Scheidt e Prada ficam com o vice na Semana de Kiel Robert Scheidt e Bruno Prada ficaram com o vice-campeonato Classe Star da Semana de Kiel, na Alemanha. Neste domingo, na regata decisiva, em que participaram apenas os dez primeiros colocados, os brasileiros chegaram em sexto e terminaram a disputa com 31 pontos perdidos. Com a mesma pontuação, os norte-americanos Mark Mendelblatt e Mark Strube ficaram com o título porque chegaram em quarto na regata deste domingo - era o primeiro critério de desempate. ?Foi por pouco. Começamos bem a regata decisiva, mas acabamos penalizados pelo júri . O resultado foi muito bom. Velejamos muito mais rápido do que na Holland Regatta, mantivemos a liderança desde o primeiro dia e estamos satisfeitos?, analisou Robert Scheidt.