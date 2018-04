Scheidt e Prada ficam em 3.º na abertura do Mundial de vela

Os alemães Johannes Babendererde e Timo Jacobs venceram neste sábado a primeira regata do Mundial de vela da classe star, realizado no Rio de Janeiro. Os melhores brasileiros no circuito de 3,4 km da Baía de Guanabara foram Robert Scheidt e Bruno Prada, que chegaram em terceiro lugar. Os britânicos Iain Percy e Andrew Simpson, atuais campeões olímpicos, terminaram o dia em segundo.

Em quarto ficaram os argentinos Juan Kouyoumdjian e Alejandro Cola e, na quinta posição, outra dupla da casa, formada pelos bicampeões olímpicos Torben Grael e Marcelo Ferreira.

Participam do Mundial 73 barcos. O campeonato terá seis regatas no máximo e, a partir deste domingo, disputas em mar aberto.