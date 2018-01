Scheidt e Prada ficam longe do pódio em torneio A excessiva força dos ventos, de mais de 25 nós, causou o cancelamento da última prova da Rolex Miami Olimpic Regatta, nesta sexta-feira, pela classe Star. Assim, Robert Scheidt e Bruno Prada terminaram na 19.ª colocação (156 pontos perdidos). O título ficou com os atuais campeões mundiais Xavier Rohart e Pascal Rambeau, da França, com apenas 28 pontos perdidos.