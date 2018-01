Scheidt e Prada melhoram desempenho em Miami Depois de estréia ruim no domingo, quando ficaram em 34.º, Robert Scheidt e Bruno Prada foram bem, na Bacardi Cup, em Miami. A dupla brasileira chegou em quarto. Com 38 pontos perdidos, estão na 16.ª colocação. A liderança é dos norte-americanos John Dane e Austin Sperry, que venceram nesta segunda-feira e estão com 4 pontos perdidos.