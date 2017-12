Scheidt e Prada perto de título no Rio Robert Scheidt, melhor velejador do mundo em 2004, e seu proeiro Bruno Prada, estão muito próximos de conquistar o quarto título na classe Star em menos de dois meses. Neste domingo, penúltimo dia do Campeonato do 7.º Distrito, equivalente ao Brasileiro da classe, eles obtiveram um segundo e um primeiro lugar e dispararam na liderança da competição, na Baía da Guanabara, no Rio. O 7.º Distrito prossegue nesta segunda-feira com a previsão de duas regatas - a primeira está marcada para começar às 13 horas.